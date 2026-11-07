إيران تعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في هرمز

وجاء في البيان: "ناقلتا نفط تصطدمان بألغام بحرية أثناء محاولتهما العبور عبر مسار غير مصرح به في هرمز وهما تحترقان حاليا ".وأضاف: "إحدى الناقلتين أصيبت في المنطقة الواقعة شرق هرمز والأخرى داخل المضيق وقد ارتكبتا مخالفات متعددة".وكانت قد أعلنت سابقا، استهداف سفينة تجارية حاولت خرق الحصار في .وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في محيط مضيف هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا، وفي ظل الخلافات بين وواشنطن بشأن أمن الملاحة وترتيبات السيطرة على المضيق.