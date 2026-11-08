الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز

وذكرت القوة البحرية، في بيان نقلته ، أن الناقلات الثلاث كانت تسلك مسارات وصفتها بأنها «غير مصرح بها»، مشيرة إلى أن الانفجارات وقعت منذ ساعات الصباح الأولى، وأعقبتها حرائق واسعة غطت أعمدة الدخان الناجمة عنها سماء المضيق.وعزت القوة البحرية اشتعال النيران إلى إيقاف الناقلات أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، متهمة الجيش الأميركي بتسهيل عمليات التهريب، وواصفة ممارساته بأنها «خبيثة».