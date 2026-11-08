مصر.. إصابة أكثر من 120 شخصاً بخروج قطار عن القضبان في الجيزة

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن دفعت بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رفعت درجة الاستعداد في مستشفيات الجيزة وبني سويف، لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.وكانت عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغاً بخروج العربات عن مسارها، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، فضلاً عن توجيه الأوناش للتعامل مع آثار الحادث.وفي السياق، باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسباب خروج العربات عن القضبان، وطلبت تحريات ، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين.