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مصر.. إصابة أكثر من 120 شخصاً بخروج قطار عن القضبان في الجيزة
دوليات
2026-11-08 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
أُصيب أكثر من 120 شخصاً، الأحد، إثر خروج أربع عربات قطار عن القضبان بالقرب من قرية جرزا بمنطقة العياط في محافظة الجيزة غرب
العاصمة المصرية
القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن
وزارة الصحة
دفعت بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رفعت درجة الاستعداد في مستشفيات الجيزة وبني سويف، لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وكانت
غرفة
عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغاً بخروج العربات عن مسارها، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، فضلاً عن توجيه الأوناش للتعامل مع آثار الحادث.
وفي السياق، باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسباب خروج العربات عن القضبان، وطلبت تحريات
الأجهزة الأمنية
، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين.
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