وزير الدفاع الإسرائيلي: مهمتنا في إيران لم تنته

واضاف كاتس خلال مراسم رسمية، أن تبذل أيضا "جهودا خطيرة أخرى" تعرض اسرائيل لـ"خطر حقيقي"، من دون أن يحدد طبيعة تلك الجهود أو يوضح الخطوة التي تعتزم بلاده اتخاذها.وتأتي تصريحاته بعد حربين شنتهما على استمرت الأولى 12 يوما في يونيو 2025، وبدأت الثانية في فبراير 2026 بمشاركة .