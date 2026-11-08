هرمز شبه مشلول.. 5 سفن فقط تعبر المضيق خلال 24 ساعة وواشنطن توسّع حصارها على إيران

وأظهرت بيانات موقع «هرمز ستريت مونيتور» وجود 138 سفينة في قائمة الانتظار، بينها 45 ناقلة نفط و35 سفينة بضائع سائبة، فيما لم تتجاوز حمولة السفن العابرة 103 آلاف طن، أي نحو 1% من المتوسط اليومي المعتاد.كما سجلت منصة «شيب فايندر» عبور ثماني سفن السبت، مقارنة بـ26 سفينة في اليوم السابق، بانخفاض يقارب 70%.وفي تطور موازٍ، أعلنت الأميركية تعطيل سفينة الشحن «هدى» التي ترفع علم في خليج عُمان، بعد اتهام طاقمها بمحاولة خرق الحصار المفروض على . وقالت إن قواتها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على السفينة، مشيرة إلى أن إجراءات الحصار أسفرت منذ يوليو عن إعادة توجيه 147 سفينة وتعطيل خمس سفن رفضت الامتثال.وتزامنت هذه التطورات مع بلاغات عن حوادث بحرية، بينها إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، واندلاع حريق في ناقلة قرب الساحل العُماني، فضلاً عن حادث شمل سفينة بضائع سائبة وقوات عسكرية قرب خورفكان الإماراتية.