ترامب: نتائج الانتخابات النصفية أعادت الولايات المتحدة خطوة عملاقة إلى الوراء

وقال ، في منشور عبر منصته “تروث سوشال”، إن نتائج الانتخابات الأخيرة تسببت بتراجع خطوة كبيرة في التاريخ.وأضاف: “لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.