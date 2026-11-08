Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
22 مصاباً على الأقل بزلزال وسط اليابان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

دوليات

2026-11-08 | 11:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
97 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 88 شخصا ووفاة 4 آخرين في حصيلة أولية لحادث انقلاب عربات قطارين بمحافظة الجيزة، مؤكدة الدفع بـ72 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار يتابع عن كثب التداعيات الصحية لحادث تصادم قطاري العياط الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتوفير الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.
وأضافت أن المصابين جرى توزيعهم على ثلاثة مستشفيات، بواقع 49 مصابا في مستشفى الواسطى، و29 في مستشفى العياط، و10 في مستشفى أطفيح، فيما توزعت الجثامين الأربعة بين مستشفى الواسطى الذي استقبل جثمانين، ومستشفى أطفيح الذي استقبل جثمانا، بينما بقي الجثمان الرابع في موقع الحادث وفقا للبيانات الأولية.
وأوضحت الوزارة أن 72 سيارة إسعاف شاركت في عمليات نقل وإخلاء المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث، في إطار الاستجابة الطبية الطارئة، مع استمرار متابعة الحالات الصحية للمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب حادث تصادم قطارين وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، بعدما اصطدم القطار رقم 134 "تحيا مصر" المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، معربا عن مواساته لأسر الضحايا.
وأكدت وزارة الصحة استمرار متابعة المصابين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مقدمة خالص العزاء إلى أسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Live Talk
Play
Live Talk
السكتة القلبية لدى الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-08
Play
السكتة القلبية لدى الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-07
Play
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Live Talk
Play
Live Talk
السكتة القلبية لدى الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-08
Play
السكتة القلبية لدى الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦١ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-07
Play
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
Play
مكافحة الفساد .. صولة تنتظر جولة - عشرين م٥ - الحلقة ٨١ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-03
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27

اخترنا لك
زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يؤيد عزل وزير الحرب
14:01 | 2026-11-08
روسيا تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
13:40 | 2026-11-08
بالفيديو.. انهيار جزء من سقف مدرسة في ايران أثناء إجراء اختبار لوقود صاروخي
13:18 | 2026-11-08
22 مصاباً على الأقل بزلزال وسط اليابان
13:17 | 2026-11-08
ترامب يستبعد العودة للقتال مع إيران ويضع شرطاً
12:42 | 2026-11-08
الأزهر يوجه نداء الى العالم
12:23 | 2026-11-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.