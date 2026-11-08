الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

وقالت في بيان، إن والسكان يتابع عن كثب التداعيات الصحية لحادث تصادم قطاري العياط الذي وقع على طريق القاهرة – الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتوفير الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.وأضافت أن المصابين جرى توزيعهم على ثلاثة مستشفيات، بواقع 49 مصابا في ، و29 في مستشفى العياط، و10 في مستشفى أطفيح، فيما توزعت الجثامين الأربعة بين مستشفى الواسطى الذي استقبل جثمانين، ومستشفى أطفيح الذي استقبل جثمانا، بينما بقي الجثمان الرابع في موقع الحادث وفقا للبيانات الأولية.وأوضحت الوزارة أن 72 سيارة إسعاف شاركت في عمليات نقل وإخلاء المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث، في إطار الاستجابة الطبية الطارئة، مع استمرار متابعة الحالات الصحية للمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب حادث تصادم قطارين وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، بعدما اصطدم القطار رقم 134 "تحيا " المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان.وكان قد وجه بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، معربا عن مواساته لأسر الضحايا.وأكدت استمرار متابعة المصابين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مقدمة خالص العزاء إلى أسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.