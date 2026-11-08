ترامب يستبعد العودة للقتال مع إيران ويضع شرطاً

وقال وفق شبكة سي إن إن، "من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم".

وأضاف "الأمر يتوقف على ما إذا كانت إيران ستوقع على اتفاق قوي للغاية أم لا"، مردفا " فاشلة والتضخم بلغ 301% ومن المستبعد جدا العودة للقتال لكن سأفعل إذا اقتضت الضرورة".

وكان صرح ، الأحد، بأن الناخبين الأمريكيين حسموا خيارهم، مشيرا الى أن الدور بات الآن على ليحدد موقفه.

وأوضح عراقجي أن "المقترح ذا اليومين" الذي قدمته ما زال مطروحا على الطاولة، داعيا إلى قبول مطالبه، ومن بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ثم الاطلاع على نتائج ذلك.