عراقجي: الكرة الآن في ملعب البيت الأبيض

صرح ، الأحد، بأن الناخبين الأمريكيين حسموا خيارهم، وإن الدور بات الآن على ليحدد موقفه.

وأوضح عراقجي أن "المقترح ذا اليومين" الذي قدمته ما زال مطروحا على الطاولة، داعيا إلى قبول مطالبه، ومن بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ثم الاطلاع على نتائج ذلك.

وحذر في المقابل من أن اختيار الحرب سيجعل تشهد كيف ستصب القوات الإيرانية، التي وصفها بـ"المقاتلين اليقظين والمدربين"، "جحيما من النار" عليها في ميدان المعركة.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار التوتر في محيط ، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا، وفي ظل الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن أمن الملاحة وترتيبات السيطرة على المضيق.



وكان الرئيس الأمريكي كشف عن ضربات أمريكية محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أول أمس الجمعة، مؤكدا أنها دُمرت خلال دقائق قليلة.