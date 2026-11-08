روسيا تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة 08:00 صباحا و20:00 مساء بتوقيت ، وشملت مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وجمهورية .وأكدت الوزارة أن جميع المسيرات التي جرى اعتراضها وتدميرها كانت من النوع الثابت الجناح.وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت اعتراض وتدمير 142 مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق ثماني مقاطعات روسية ومقاطعة موسكو وجمهورية القرم، إضافة إلى مياه .