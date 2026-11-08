بالفيديو.. انهيار جزء من سقف مدرسة في ايران أثناء إجراء اختبار لوقود صاروخي

نيوز- دولي

تداولت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يوثق انهيار جزء من سقف إحدى المدارس في محافظة تشهار محال وبختياري، أثناء إجراء اختبار لوقود صاروخي داخل المدرسة.

وأظهر الفيديو، الذي نُشر بعنوان "اختبار وقود صاروخي في إحدى مدارس المحافظة"، انهيار جزء من سقف المبنى خلال إجراء الاختبار، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الاختبارات التي تُجرى داخل المؤسسات التعليمية.