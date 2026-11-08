200 ألف متظاهر دعما لفلسطين في شوارع أمستردام

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"إيقاف الإبادة الجماعية" وفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.وقدر منظمو التظاهرة، التي أقيمت تحت عنوان " "، عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، ارتدى معظمهم ملابس حمراء تعبيرا عن رفضهم للصمت الدولي. وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد .وفي هذا السياق، قال آيسينغر، وهو أميركي ثلاثيني مقيم في ، وفق وكالة "فرانس برس" أثناء التظاهرة:"كفوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة"، وأضاف: "أنا يهودي، ولدي أفراد من عائلتي يقيمون حالياً في إسرائيل، لكنني حرصت على التعبير عن دعمي لفلسطين ومعارضتي الصريحة للإبادة الجماعية".وتأتي هذه التظاهرة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع ورغم دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بوساطة مصرية قطرية أميركية، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، لا تزال القوات الإسرائيلية تشن غارات جوية وعمليات عسكرية شبه يومية، بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في .