دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران

دوت انفجارات عدة، مساء الأحد، في جنوبي .

وقالت الإيرانية، "دوي انفجارات في ويبدو أن مواقع في الجزيرة تعرضت للاستهداف".

من جانبها، قالت ، "أصوات الانفجارات في عباس وسيريك مرتبطة بإجراءات القوات الإيرانية في ".

وكان الرئيس الأمريكي استبعد، الأحد، العودة الى القتال مع ، وقال وفق شبكة سي إن إن، "من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم".