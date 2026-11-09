ترامب: الدول التي حميناها ستسدد تكاليف الحرب على إيران

وقال في مقابلة صحفية أن هذه الدول "لم تكن لتوجد من الأساس" دون الدعم الأمريكي.وتابع: "لولا وجودنا لما وجدت "، ثم قال في مقطع آخر:"لولا لما وجدت اسرائيل".وردا على سؤال عمّا إذا كان يندم على مساعدة الإسرائيليين في ضربات "قطع الرأس" (اغتيال القيادات) في ، وهي ضربات قال المذيع إنها دفعت النظام الايراني نحو التصعيد، وكان بالإمكان الاكتفاء بضرب المنشآت النووية، أجاب : "أجل، كان بالإمكان فعل ذلك، لكن كان لدينا أشخاص أرادوا المضي أبعد من ذلك".ولم يحدد ترامب، من يقصد بـ"الأشخاص" الذين أرادوا توسيع نطاق الضربات.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها ترامب وجود إسرائيل بشخصه.ففي حزيران الماضي قال إنه لولا ولولاه لما وُجدت إسرائيل، لأن رئيسًا آخر لم يكن ليفعل ما فعله.وقال في تصريحات أخرى إنه لولا وجوده في الرئاسة لكانت إيران تمتلك سلاحًا نوويًا ولاختفت إسرائيل، وربما اختفى الشرق الأوسط كله.أما مسألة تحميل الآخرين كلفة الحرب فقد طُرحت منذ أسابيعها الأولى.ففي نهاية اذار قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت إن ترامب مهتم بدعوة إلى تحمل كلفة الحرب، وإن هذه فكرة لديه.وكانت الكلفة قد بلغت آنذاك عشرات المليارات من الدولارات، وطلب الرئيس من 200 مليار دولار إضافية.وفي ايلول، كتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الدول التي "لم تقدم أي مساعدة" ينبغي أن تسدد للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، في ظل سعي إلى تعاون دولي لإعادة فتح .وبدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران في 28 شباط.وتأتي تصريحات ترامب الأخيرة بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهي خسارة أقرّ بأن الحرب وأسعار الوقود أسهمتا فيها.