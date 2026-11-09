الصين: 14 قتيلا في حريق مدينة تاييوان

نيوز- دولي

أعلن تلفزيون المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عدد القتلى جراء حريق اندلع في مجمع سكني بمقاطعة شانشي شمالي الصين إلى 14 شخصا.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين، حيث اندلع الحريق في أحد المجمعات السكنية بمنطقة ينغتسي في مدينة تاييوان.

ولم يحدد سبب الحريق حتى الآن، فيما يجري التحقيق في ملابساته، وتتواصل في الموقع أعمال إزالة آثار.