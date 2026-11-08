واشنطن: مطالب إيران غير مقبولة والمحادثات لم تحقق نتائج مثمرة

وصف وزير الخارجية الأمريكي ، مطالب للتوصل إلى تسوية بأنها غير مقبولة، وفيما اعتبر أن بعضها مثير للاستهجان، أكد أن المحادثات مع لم تحقق نتائج مثمرة حتى الآن.





وأضاف أن "اختار مواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني، رغم أنه كان بإمكانه تجاهله وترك التعامل معه للرئيس المقبل، على غرار ما فعلته إدارات أمريكية سابقة". وشدد روبيو على أن ستتعامل مع أي تهديد إيراني يستهدف قواتها أو السفن، مشيرا الى أن يتحرك دفاعا عن المصالح الوطنية الأمريكية في الخارج.وأضاف أن "اختار مواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني، رغم أنه كان بإمكانه تجاهله وترك التعامل معه للرئيس المقبل، على غرار ما فعلته إدارات أمريكية سابقة".

وكان صرح، الأحد، بأن الناخبين الأمريكيين حسموا خيارهم، مشيرا الى أن الدور بات الآن على ليحدد موقفه.

وأوضح عراقجي أن "المقترح ذا اليومين" الذي قدمته ما زال مطروحا على الطاولة، داعيا إلى قبول مطالبه، ومن بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ثم الاطلاع على نتائج ذلك.