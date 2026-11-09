أردوغان يترأس اجتماعاً للحكومة التركية لبحث نزع سلاح حزب العمال الكردستاني

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات عملية " بلا إرهاب"، مع تقييم الخطوات المتخذة ضمن مسار السلام، ولا سيما أعمال الهيئة الرئاسية المعنية بنزع سلاح حزب (PKK)، وأنشطة البرلمانية، إلى جانب مراجعة المحدد لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ هذا المسار.وفي الملف الاقتصادي، يبحث المجتمعون سبل تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 18 مليون متقاعد في تركيا، بينهم قرابة خمسة ملايين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وسط طرح خيارات تتعلق بزيادة الرواتب، تشمل إقرار زيادة موحدة، أو منح ما يُعرف بـ«حصة الرفاه»، أو اعتماد زيادات تراعي أعمار المتقاعدين وسنوات خدمتهم.ومن المتوقع أن تُدرج المقترحات ضمن مسودة تُحال إلى البرلمان بعد انتهاء مناقشات الموازنة، فيما يتناول الاجتماع أيضاً التحقيقات القضائية المتعلقة بقضايا فساد مرتبطة بالصناديق المالية، وسبل تعويض المستثمرين المتضررين.وعلى صعيد السياسة الخارجية، يناقش الاجتماع التوترات بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بها، فضلاً عن القضايا التي طُرحت خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين والرئيس الأميركي المنتخب .كما يستعرض المجتمعون نتائج زيارة أردوغان إلى أذربيجان ومخرجاتها المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين، إلى جانب متابعة الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ العالمية (COP31) في أنطاليا، وخارطة الطريق الخاصة بتنظيمها، والتحضيرات اللوجستية والسياسية المرتبطة بها.