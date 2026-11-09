سوريا والأردن توقعان مذكرة للربط السككي.. ممر إقليمي مرتقب يمتد من السعودية إلى تركيا

وقال وزير الخارجية السوري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في دمشق، إن مذكرة الربط السككي تُعد من أبرز مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع 11 وثيقة تعاون في قطاعات مختلفة.وأضاف الشيباني أن البلدين وقّعا 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ بدء التعاون بينهما، مشيراً إلى أن التبادل التجاري تضاعف نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه خلال العام الحالي.وفي ملف البنية التحتية، اتفق الجانبان على تطوير معبر جابر – نصيب ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وربط إلكتروني جمركي، فضلاً عن إعادة تأهيل بين البلدين بكلفة 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة وتحديث المنطقة الحرة.من جانبه، أكد أن سيواصل دعم في مواجهة التحديات وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الوثائق الموقعة تغطي مجالات تعاون متعددة، بما يعزز التكامل بين البلدين.