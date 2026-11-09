إيران تدعو لحل الخلافات بين بغداد وأربيل والحزبين الكرديين وفق الدستور العراقي

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن تأمل في تجاوز الإشكالات القائمة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وكذلك الخلافات بين وأربيل، بالاستناد إلى المبادئ الدستورية.وأضاف أن الدستور العراقي حسم هذه المسائل وأوضحها، مشيراً إلى أن الدستور في أي بلد يمثل القاعدة المناسبة والبوصلة لتسوية الخلافات والنزاعات بين المكونات والأطراف السياسية المختلفة.