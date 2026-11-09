حريق يطال خط أنابيب في المدينة المنورة

‏وجاء في بيان الوزارة: "حريق محدود جرى إخماده بعد استهداف خط شرق-غرب بمنطقة ".‏وأضاف: "العمليات التشغيلية لم تتأثر باستهداف خط أنابيب شرق-غرب"، وأكد البيان عدم وقوع أي إصابات أو وفيات، ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط.‏وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن‏ فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.