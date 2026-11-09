شاهد بالفيديو.. ما حصل اليوم في البيت الأبيض

نيوز- دولي

اصطدمت سيارة بنقطة تفتيش أمنية عند مدخل الجهة الشمالية من البيت الابيض.

وأفيد بأنه تم إلقاء القبض على مشتبه به، وتتواجد وجهاز في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.