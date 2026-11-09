براتب 164 ألف دولار.. "ناسا" تبحث عن رواد لمهمة على سطح القمر

وسيحظى المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار بفرصة العيش والعمل على سطح القمر، مقابل راتب سنوي مجز يبلغ 164 ألفا و395 دولارا أميركيا.وقال مدير وكالة " "، : "إنه وقت استثنائي للانضمام إلى فريق رواد التابع لناسا".وأضاف: "الأشخاص الذين سنختارهم قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر، والعيش والعمل في القاعدة القمرية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والعمليات التي ستتيح في نهاية المطاف إرسال أطقم بشرية إلى المريخ".وتابع: "ستتطلب هذه المهمات مستوى عاليا من التقني، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والعمل الجماعي، والشجاعة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.