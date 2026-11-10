يوميا.. نتنياهو يتصل بترامب لدفعه إلى استئناف الحرب على إيران

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم تسمه أن الإسرائيلي يضغط باستمرار على لشن هجوم جديد ما يثير قلق قادة عرب يسعون إلى منع تجدد المواجهة.وقال الدبلوماسي: "نتنياهو" يتصل به كل يوم لدفعه إلى استئناف الحرب. ومن لا يريدون الحرب داخل وخارجه يحاولون التصدي لذلك... وقادة المنطقة يطلبون منه عدم التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات".وفي أحدث تطور، قال ترامب الاثنين 9 ، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية ، إن الحرب مع إيران "انتهت عمليا من الناحية العسكرية"، مؤكدا أنه سيؤجل أي ضربات جديدة في الوقت الراهن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي والاستعداد للتحرك مجددا إذا تغيرت الظروف.وأوضح ترامب أن دولا إقليمية، بينها وقطر والإمارات تطلب تجنب التصعيد وتواصل وساطتها بين وطهران، وسط خلافات بشأن رفع الحصار والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، الاثنين، إن عرضت استئناف محادثات السلام خلال يومين، شريطة رفع الحصار والعقوبات الأمريكية ووقف الأعمال القتالية، فيما وصفت واشنطن الشروط الإيرانية بأنها غير واقعية.ورغم جهود التهدئة، نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية وقوع ضربات على جزيرة قشم ليلة الأحد إلى الاثنين، دون تأكيد أمريكي لهذه التقارير.وكان موقع "أكسيوس" أفاد في 1 تشرين الثاني بأن نتنياهو حب ترامب، خلال اتصال جرى في 31 أكتوبر، على استئناف الضربات عقب انتخابات التحديد النصفى الأمريكية في 3 تشرين الثاني، بينما فضل ترامب منح المفاوضات فرصة إضافية.وفي موسكو، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 2 تشرين الثاني، من خطورة التحضير لعمليات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدة دعم روسيا لجهود الوسطاء واستعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية.كما بحث الرئيس الروسي مع المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي، في 5 نوفمبر أمن المنطقة وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.وبدأت وإسرائيل في 28 تشرين الثاني شن ضربات على أهداف في إيران، وردت طهران بهجمات مضادة.ولا يزال النزاع دون تسوية نهائية رغم انحسار القتال واسع النطاق.