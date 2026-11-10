روبيو: لا توجد حاجة لعملية عسكرية ضد طهران

وقال روبيو، ان "المفاوضات بشأن تسير بشكل جيد، لكن لا يوجد حل قريب"، مؤكدا ان "الضغط الاقتصادي ضد ناجح، لدرجة أن يرى أنه ليس هناك حاجة لعملية عسكرية موسعة ضد طهران، كما وان العقوبات على إيران تزداد تأثيرا يوما بعد آخر".واضاف "نلحق ضررا كبيرا بإيران، ونتخذ إجراءات في ومنفتحون على الدبلوماسية"، مؤكدا انه "لسنا بحاجة إلى عمليات عسكرية ضد إيران، ويمكننا تحقيق أهدافنا بالضغوط الاقتصادية".واوضح ان "ترامب يتلقى معلومات من الشركاء بالمنطقة تشير بوضوح لعدم الحاجة لعمل عسكري ضد إيران"، مبينا ان "إيران تطالب بتعويضات، وهذا لن يحدث وعليها تعويض المنطقة عن الدمار الذي تسببت به".