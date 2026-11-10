إيران ترفض اتهامات فرنسية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت مئات المتاجر

وقالت ، في بيان، إنها "ترفض بشكل قاطع الاتهامات المتحيزة التي وجهتها الحكومة الفرنسية بشأن أنشطة إلكترونية مفترضة في "، معربة عن إدانتها لما وصفته بسياسة توجيه الاتهامات إلى .وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الاثنين، تعرض أنظمة التبريد في نحو 700 موقع تجاري لهجمات إلكترونية خلال تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض الثلاجات وإتلاف مواد غذائية، فضلاً عن اندلاع 15 حريقاً على الأقل.واتهم تقرير مشترك لأجهزة الاستخبارات والأمن الإلكتروني الفرنسية مجموعة تُعرف باسم "شهيد "، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ الهجمات، مشيراً إلى الاشتباه بثلاثة أشخاص هم لشكريان ومهدي لشكريان ورضا سالاروند.