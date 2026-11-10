التضخم الأميركي يسجل 0.4% خلال تشرين الاول متجاوزاً التوقعات



سجل معدل التضخم الشهري في ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال تشرين الأول 2026، متجاوزاً توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.3%، فيما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.6% في أيلول الماضي.



وذكرت شبكة CNN الاقتصادية أن البيانات لم تتضمن معدل التغير السنوي للتضخم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تعطل جمع البيانات الحكومية الأميركية خلال عام 2025.



وتأتي هذه القراءة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وسط ترقب الأسواق لتداعياتها على قرارات مجلس بشأن أسعار الفائدة، ولا سيما مع اقتراب اجتماعه المقرر في كانون الأول المقبل.