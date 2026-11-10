واشنطن: هاجمنا أكثر من 13 ألف هدف في إيران خلال أقل من 40 يوماً وحققنا انتصاراً عسكرياً تاريخياً

وأضاف هيغسيث، في تصريحات تابعتها ، أن وجه ضربة قاصمة لإيران، مؤكداً أن ستواصل مراقبة الأوضاع فيها عن كثب وعلى مستويات متعددة.وفي سياق متصل، وصف هيغسيث مساعي الأمريكي لمساءلته وعزله بأنها “مهزلة”، معتبراً أنها مدفوعة بخلافات سياسية وليست بارتكاب جرائم جسيمة أو عظمى أو رشوة.وأشار إلى أنه لم يسبق عزل وزير دفاع أمريكي أثناء تنفيذ بلاده عمليات عسكرية، محذراً من أن محاولة عزله تبعث برسالة إلى خصوم مفادها أن واشنطن تعاقب قياداتها العسكرية على تنفيذ عمليات وصفها بالمشروعة والناجحة.وتابع أن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب، بل إن بدأتها قبل 47 عاماً، داعياً الجمهوريين إلى استثمار استمرار سيطرتهم على لتحقيق مكاسب سياسية، فيما اتهم وسائل الإعلام بعدم الاعتراف بالنجاح العسكري الأمريكي في إيران.