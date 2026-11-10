نتنياهو: إسقاط نظام إيران السبيل لإنهاء التهديد النووي

وقال نتنياهو، في أمام الإسرائيلي: "بعد أن أزلنا التهديد الوجودي المباشر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، تعمل على تجديد هذا البرنامج. والطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد نهائيا هي الإطاحة بنظام آية الله"، وفق وصفه.وأشار إلى وجود ضغوط على للتراجع عما وصفه بإنجازاتها في ولبنان وقطاع ، وكذلك في التي أشار إليها بالتسمية الإسرائيلية " والسامرة".