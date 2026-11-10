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نتنياهو: إسقاط نظام إيران السبيل لإنهاء التهديد النووي
دوليات
2026-11-10 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
46 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الثلاثاء، أن
إيران
تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي، معتبرا أن الإطاحة بالنظام الإيراني هي السبيل الوحيد لإزالة التهديد نهائيا.
وقال نتنياهو، في
خطاب
أمام
الكنيست
الإسرائيلي: "بعد أن أزلنا التهديد الوجودي المباشر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، تعمل
إيران
على تجديد هذا البرنامج. والطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد نهائيا هي الإطاحة بنظام آية الله"، وفق وصفه.
وأشار إلى وجود ضغوط على
إسرائيل
للتراجع عما وصفه بإنجازاتها في
سوريا
ولبنان وقطاع
غزة
، وكذلك في
الضفة الغربية
التي أشار إليها بالتسمية الإسرائيلية "
يهودا
والسامرة".
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