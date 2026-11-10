تقرير يكشف عن أحدث التطورات في قضية عزل هيغسيث

وذكرت القناة: "سيجري تصويتا إجرائيا مهما، وتشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن التصويت سيأتي لصالح المضي قدما في إجراءات العزل ما لم يحدث تطور مفاجئ".وأضاف التقرير: "التصويت على قرار العزل نفسه من المقرر أن يُجرى غدا".من جانبها أكدت شبكة "CNN، أن " وستيفن ميلر أبلغا وزير الحرب بيت هيغسيث بأن خطتهما تتمثل في مواجهة الجهود الرامية إلى عزله، ومواصلة الدفاع عنه بقوة".يأتي ذلك عقب إعلان النائب الجمهوري أمس الاثنين، تحركه لفرض تصويت في مجلس النواب على بنود لمساءلة الوزير تمهيدا لعزله.