طهران تتحدث عن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية: مخادع

وقال رضائي لوسائل إعلام إيرانية: "لقد أعلنا شروطنا السبعة، التي تمثل حقوق الشعب الإيراني، ولن يُفتح ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط".وأضاف رضائي إلى أن "الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية مخادع. لقد قدمنا شروطنا السبعة إلى الأمريكيين وننتظر ردهم، لكن الرد الأولي لواشنطن لم يكن كافيا بالنسبة إلينا".وأضاف: "طلبنا من الأمريكيين تقديم رد صريح وواضح على شروطنا، لكنهم لم يقدموا حتى الآن مثل هذا الرد، وإن كان من المحتمل أن يردوا في المستقبل".وأكد رضائي أن "الادعاءات بشأن التخطيط لعقد لقاء بيني وبين جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عارية تماماً عن ولا أساس لها".وتابع: "جميع الادعاءات الأمريكية بشأن استمرار المفاوضات مع تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط"، وختم رضائي قائلا: "ادعاءات بشأن استمرار المفاوضات مع إيران وعقد اجتماع في أكاذيب وافتراءات من أولها إلى آخرها".