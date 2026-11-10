السعودية تعلن اعتراض صاروخين استهدفا الرياض

أعلنت تحالف دعم في بقيادة ، الثلاثاء، اعتراض ثلاثة صواريخ وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم التحالف ، إن "الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا وآخر من طراز كروز أطلقا باتجاه ، وصاروخا باليستيا استهدف جنوب المملكة، ومسيرة فوق الغنية بالنفط".

وأصدر الدفاع المدني إنذارات في الرياض وأبها وخميس مشيط قبل إعلان زوال الخطر".



في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف بالرياض ومنشأة نفطية في بقيق شرقي .



