الكشف عن تفاصيل العثور على جثة "أحمد العلواني" في بيروت

كشفت ، الثلاثاء، تفاصيل العثور على جثة النائب العراقي السابق "أحمد العلواني" في .

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وكالة، "يتابع لدى القاضي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق ، الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في ".

وأضافت "وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها". وأضافت "وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها". وقالت ال وكان مصدر أمني لبناني أفاد، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.

