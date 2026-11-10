العدل الأمريكية توجه ثماني تهم تتعلق بالإرهاب لثلاثة إيرانيين

وجهت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، ثماني تهم تتعلق بالإرهاب لثلاثة إيرانيين.





وقالت الوزارة في بيان مقتضب، "توجيه 8 تهم تتعلق بالإرهاب لـ 3 إيرانيين بتهمة دعم كتائب والحرس الثوري".

ولم يكشف بيان الوزارة المزيد من التفاصيل.