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وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن اختفاء نائب عراقي سابق في بيروت

دوليات

2026-11-10 | 13:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن اختفاء نائب عراقي سابق في بيروت
المصدر:
وكالات
955 شوهد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت.

وقالت "LBCI"، "السفارة العراقية والسفير العراقي لدى لبنان شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت وسط شبهات بتعرضه للاختطاف".
 
وأضافت "هما على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات".
 
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