وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن اختفاء نائب عراقي سابق في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء النائب العراقي السابق في العاصمة .

وقالت "LBCI"، " والسفير العراقي لدى شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق في وسط شبهات بتعرضه للاختطاف". وأضافت "هما على تواصل مباشر مع ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات".