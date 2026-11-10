مصدر أمني لبناني: العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت

أفاد مصدر أمني لبناني، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق في .

وقال المصدر وفق ، "العثور على جثة النائب العراقي السابق في منطقة الطريق الجديدة ببيروت"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة .