بايدن ينشر رسالة ترامب الوداعية له

وبحسب الصحيفة فإن الرسالة، المكتوبة على ورق رسمي يحمل شعار وموقّعة من ترمب بقلمه الأسود المميز، جاءت بنبرة أكثر وداً تجاه بايدن بكثير من تصريحات ترمب العلنية اللاحقة عنه.وجاء في نص الرسالة التي حصلت عليها " تايمز": "كثير من الرؤساء جاءوا ورحلوا وهم يديرون البلاد ببساطة كجمهوريين أو ديمقراطيين. ولم يغيّروا في جوهر الأمر مجرى التاريخ، بل حملهم تياره الذي لا يرحم. هذا لن يحدث معك، لأنني أعرف كم تحب الشعب الأمريكي".ويصدر كتاب بايدن بعنوان "عِديني يا " في 17 عن دار نشر "ليتل، آند كومباني".ومن المقرر صدور مذكراته، التي تحمل عنوان "Promise Me, America"، في 17 نوفمبر. وقال بايدن إن الكتاب "يغطي سنواتي كرئيس، والتحديات التي واجهناها، والقرارات التي اتخذتها، ولماذا اتخذتها"، مضيفا أنه يتناول "من نحن كأمة، وعما نؤمن به، ودور أمريكا في العالم".وفي الشهر الماضي، وجه الرئيس السادس والأربعون رسالة "شخصية" حول صحته بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستاتا، حاثا الرجال على زيارة أطبائهم للكشف المبكر. وكتب: "بحلول الوقت الذي اكتشفنا فيه المرض، كان قد انتشر بالفعل إلى عظامي. وعندما يُكتشف سرطان البروستاتا مبكرا، تكون نسبة البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات قريبة من 100%".