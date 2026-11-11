وزير الخزانة الأميركي يحتمي بقاعدة عسكرية بعد معلومات عن مخطط إيراني لاغتياله

وذكر تقرير لصحيفة " تايمز" أن مسؤولين أمريكيين خلصوا في الأسابيع الأخيرة إلى أن التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين باتت في مرحلة أكثر تقدما، استنادا جزئيا إلى معلومات استخبارية حول تهديدات محددة لبيسنت، الذي يقود منذ أغسطس الماضي حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى عزل ماليا عبر عقوبات أشد وقيود على مسارات التجارة وهو الدور الذي جعله واحدا من أكثر المسؤولين الذين تسعى إيران لإيذائهم.ورغم خطورة هذه التهديدات، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن قدرة إيران على شن هجمات واسعة النطاق في أو مناطق أخرى محدودة، لكنها أصدرت تهديدات نوعية استهدفت أفرادا بعينهم واعتبرتها جدية، مثل مؤامرة الاغتيال المأجور ضد في حملة 2024.من جهته، قال متحدث باسم في بيان إن بيسنت "لن تردعه تهديدات النظام الإيراني"، مؤكدا التزامه بتنفيذ حملة خنق الاقتصاد الإيراني. ويعد بيسنت أحدث مسؤول رفيع في يترك منزله في منطقة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أو سكن محمي، إذ فعل ذلك العام الماضي ما لا يقل عن ستة مسؤولين، بينهم وبام بوندي.ولم تكشف الإدارة عن نطاق التهديدات ضد كبار مسؤوليها، وهي لا تقتصر جميعها على إيران. وفي الشهر الماضي، وضعت الحكومة الأمريكية موظفيها في حالة تأهب قصوى في أنحاء الشرق الأوسط، وخفضت أعداد العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، بعد معلومات استخبارية أفادت بأن إيران في مراحل متقدمة من التخطيط لهجمات ضد أمريكيين، كما نقل مفاجئا قاذفات من قاعدة في المملكة المتحدة إثر مؤامرة إرهابية مشتبهة.ويتمثل الهدف الأساسي من حملة الضغط الاقتصادي التي يقودها بيسنت في قطع الأموال عن الإيراني، على أمل تجنيب الولايات المتحدة استئناف عمليات عسكرية واسعة في الحرب التي بدأها في 28 شباط الماضي.