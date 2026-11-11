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وزير الخزانة الأميركي يحتمي بقاعدة عسكرية بعد معلومات عن مخطط إيراني لاغتياله
دوليات
2026-11-11 | 00:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
249 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
انتقل
وزير الخزانة
الأمريكي سكوت بيسنت مؤخرا من منزله إلى قاعدة عسكرية بعد معلومات استخبارية تفيد بإعداد
إيران
خطة لاغتياله.
وذكر تقرير لصحيفة "
نيويورك
تايمز" أن مسؤولين أمريكيين خلصوا في الأسابيع الأخيرة إلى أن التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين باتت في مرحلة أكثر تقدما، استنادا جزئيا إلى معلومات استخبارية حول تهديدات محددة لبيسنت، الذي يقود منذ أغسطس الماضي حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى عزل
إيران
ماليا عبر عقوبات أشد وقيود على مسارات التجارة وهو الدور الذي جعله واحدا من أكثر المسؤولين الذين تسعى إيران لإيذائهم.
ورغم خطورة هذه التهديدات، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن قدرة إيران على شن هجمات واسعة النطاق في
الولايات المتحدة
أو مناطق أخرى محدودة، لكنها أصدرت تهديدات نوعية استهدفت أفرادا بعينهم واعتبرتها
واشنطن
جدية، مثل مؤامرة الاغتيال المأجور ضد
الرئيس دونالد ترامب
في حملة 2024.
من جهته، قال متحدث باسم
وزارة الخزانة
في بيان إن بيسنت "لن تردعه تهديدات النظام الإيراني"، مؤكدا التزامه بتنفيذ حملة خنق الاقتصاد الإيراني. ويعد بيسنت أحدث مسؤول رفيع في
إدارة الرئيس دونالد ترامب
يترك منزله في منطقة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أو سكن محمي، إذ فعل ذلك العام الماضي ما لا يقل عن ستة مسؤولين، بينهم
ستيفن ميلر
وبام بوندي.
ولم تكشف الإدارة عن نطاق التهديدات ضد كبار مسؤوليها، وهي لا تقتصر جميعها على إيران. وفي الشهر الماضي، وضعت الحكومة الأمريكية موظفيها في حالة تأهب قصوى في أنحاء الشرق الأوسط، وخفضت أعداد العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، بعد معلومات استخبارية أفادت بأن إيران في مراحل متقدمة من التخطيط لهجمات ضد أمريكيين، كما نقل
الجيش الأمريكي
مفاجئا قاذفات من قاعدة في المملكة المتحدة إثر مؤامرة إرهابية مشتبهة.
ويتمثل الهدف الأساسي من حملة الضغط الاقتصادي التي يقودها بيسنت في قطع الأموال عن
الحرس الثوري
الإيراني، على أمل تجنيب الولايات المتحدة استئناف عمليات عسكرية واسعة في الحرب التي بدأها
ترامب
في 28 شباط الماضي.
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