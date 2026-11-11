اعتقال شخص هدّد بوجود قنبلة على متن طائرة أميركية

وقالت السلطات إن الرجل أثار اضطراباً خلال الرحلة وأبلغ أفراد الطاقم بوجود قنبلة بحوزته، فيما أكدت أنه مهاجر غير شرعي من هندوراس سبق ترحيله مرتين، وقد نُقل إلى مركز إصلاح مقاطعة جيفرسون.وهبطت الطائرة، وهي من طراز « 737 9» وعلى متنها 46 راكباً وستة من أفراد الطاقم، بسلام في مطار الدولي، حيث ألقي القبض على المتهم، فيما أعلنت إدارة فتح تحقيق بالحادث، ووجهت إليه تهمتا الإبلاغ الكاذب عن التخطيط لإشعال حريق عمداً وبث الرعب.