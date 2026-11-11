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إصابة 57 شخصاً بينهم 9 بحالة خطرة.. حافلة تصطدم بـ32 سيارة في كوريا الجنوبية
دوليات
2026-11-11 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
أُصيب 57 شخصاً على الأقل، بينهم 9 بحالة خطيرة، إثر اصطدام حافلة ركاب بـ32 سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرور في مدينة سيونغنام جنوب العاصمة سيئول في
كوريا الجنوبية
.
وذكرت
إدارة الإطفاء
في إقليم جيونجي، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع خلال ساعة الذروة الصباحية، قبل أن تصطدم الحافلة بالجزيرة الوسطية للطريق.
من جانبه، قال مسؤول في شرطة منطقة بوندانغ إن نتيجة فحص الكحول لسائق الحافلة جاءت سلبية، مشيراً إلى أن السائق أبلغ المحققين بأن مكابح الحافلة تعرضت لعطل مفاجئ.
وتواصل السلطات التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.
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