إصابة 57 شخصاً بينهم 9 بحالة خطرة.. حافلة تصطدم بـ32 سيارة في كوريا الجنوبية

وذكرت في إقليم جيونجي، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع خلال ساعة الذروة الصباحية، قبل أن تصطدم الحافلة بالجزيرة الوسطية للطريق.من جانبه، قال مسؤول في شرطة منطقة بوندانغ إن نتيجة فحص الكحول لسائق الحافلة جاءت سلبية، مشيراً إلى أن السائق أبلغ المحققين بأن مكابح الحافلة تعرضت لعطل مفاجئ.وتواصل السلطات التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.