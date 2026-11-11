إنذار زلزالي يفعّل في 6 مناطق جنوب "إسرائيل"

وذكرت وسائل إعلام، أن الإنذار شمل مدن وإيلوت والمنطقة الصناعية شحوريت وبئير أورا وإليفاز ومناجم تيمنا.وأوضحت أن تفعيل الإنذار جاء ضمن نظام وطني لرصد الزلازل، يعتمد على شبكة أجهزة استشعار، بهدف تحذير السكان ومنحهم ثواني إضافية لاتخاذ إجراءات السلامة.وأضافت أن النظام يُفعّل عند رصد بقوة 4.5 درجات أو أكثر، يُحتمل أن يتسبب بأضرار أو يشكل خطراً على الحياة.ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من تسجيل زلزال بقوة 3.4 درجات في منطقة العربة، دون تفعيل الإنذار آنذاك.