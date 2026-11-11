وسائل اعلام: مدارس في ثلاث دول اوروبية تتلقى تهديدات

ونقلت رويترز عن والاستحقاق بجمهورية جوزيبي فالدِتارا قوله انه "تم إخلاء أكثر من 300 مدرسة بعد تلقي تحذيرات بوجود قنابل".فيما ذكرت أ ف ب ان "مدارس عدة في والمملكة المتحدة تلقت رسائل تهديد اعتبرت كاذبة".