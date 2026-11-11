نقابة الشرطة الفرنسية تهدد.. ماذا يحصل في باريس؟

ونقلت وسائل إعلام فرنسية بان "نقابات الشرطة تطالب منذ أشهر برفع علاوة المخاطر المعروفة باسم ISSP، التي أُنشئت عام 1958 وتُحتسب ضمن المعاشات التقاعدية لعناصر الشرطة".وبرّرت النقابة تصعيدها بـ"تزايد أعمال العنف التي تواجهها قوات الأمن خلال المظاهرات"، مشيرة إلى "تعرض عناصر للضرب والحروق والإصابات التي استدعت دخول المستشفيات، متهمة الحكومة بعدم الاعتراف بحجم المخاطر التي يواجهونها".وانتقدت (أليانس) إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدة رفضها استمرار تعريضهم للخطر دون تعويضات مناسبة.وتصاعدت التوترات الاجتماعية في منذ انطلاق الاحتجاجات الطلابية منتصف أيلول الماضي، واتساعت لتشمل مطالب تتعلق بغلاء المعيشة والقدرة الشرائية.