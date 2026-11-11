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وفاة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف
دوليات
2026-11-11 | 11:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت
وزارة الخارجية الروسية
، اليوم الأربعاء، وفاة سفير
روسيا
لدى
الولايات المتحدة
ألكسندر دارتشييف عن عمر ناهز 66 عاما.
وشغل دارتشييف مناصب دبلوماسية عديدة خلال مسيرته التي بدأت عام 1992، سواء في
الجهاز المركزي
لوزارة الخارجية الروسية أو في البعثات الدبلوماسية خارج البلاد.
وحصل في شباط 2016 على رتبة سفير فوق العادة ومفوض، خلال توليه منصب السفير الروسي لدى كندا، الذي شغله من عام 2014 حتى عام 2020، قبل انتهاء مهمته رسميا في كانون الثاني 2021.
وفي اذار 2025، تولى دارتشييف منصب سفير
روسيا
لدى
الولايات المتحدة
، وعين بالتزامن مراقبا دائما لروسيا لدى منظمة
الدول الأمريكية
في
واشنطن
. وكان الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
قد أصدر مرسوما بتعيينه في المنصبين في 6 اذار 2025، بعد موافقة واشنطن على ترشيحه خلال المشاورات الروسية الأمريكية التي عقدت في إسطنبول في فبراير من العام نفسه.
وسبق لدارتشييف أن تولى مسؤوليات في إدارة شؤون
أمريكا
الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، كما عمل في
السفارة الروسية
لدى واشنطن خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية.
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