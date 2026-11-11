وفاة السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف

وشغل دارتشييف مناصب دبلوماسية عديدة خلال مسيرته التي بدأت عام 1992، سواء في لوزارة الخارجية الروسية أو في البعثات الدبلوماسية خارج البلاد.وحصل في شباط 2016 على رتبة سفير فوق العادة ومفوض، خلال توليه منصب السفير الروسي لدى كندا، الذي شغله من عام 2014 حتى عام 2020، قبل انتهاء مهمته رسميا في كانون الثاني 2021.وفي اذار 2025، تولى دارتشييف منصب سفير لدى ، وعين بالتزامن مراقبا دائما لروسيا لدى منظمة في . وكان الرئيس الروسي قد أصدر مرسوما بتعيينه في المنصبين في 6 اذار 2025، بعد موافقة واشنطن على ترشيحه خلال المشاورات الروسية الأمريكية التي عقدت في إسطنبول في فبراير من العام نفسه.وسبق لدارتشييف أن تولى مسؤوليات في إدارة شؤون الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، كما عمل في لدى واشنطن خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية.