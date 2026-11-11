البرتغال تغلق جميع المدارس بسبب إعصار قوي

ونقلت قناة "إس آي " عن السلطات أن "جميع المدارس في البلاد، إلى جانب المؤسسات الحكومية التي لا تقدم خدمات حيوية، ستُغلق الأربعاء 11 بسبب تدهور الأحوال الجوية المتوقع مع اقتراب الإعصار الأطلسي شارل".ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، كما أوصت أصحاب العمل باعتماد العمل عن بُعد لموظفيهم.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق حالة التأهب القصوى في كامل البر الرئيسي للبلاد ليوم 11 نوفمبر تحسباً لتدهور الأحوال الجوية المتوقعة.