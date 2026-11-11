اتفاق باكستاني - تركي لتوريد وإنتاج 100 ألف مسيّرة هجومية.. لمدة 3 سنوات

وذكر موقع "كوا" المتخصص في الشؤون الدفاعية، في تقرير، أن "تقديره يستند إلى أسعار أنظمة مماثلة في أسواق أخرى"، مشيراً إلى أن "إنشاء قدرات تصنيع محلية قد يرفع تكلفة البرنامج، في حين لم تعلن القيمة الرسمية للاتفاق".وبحسب إفصاح رسمي للشركة التركية، وُقّع الاتفاق في 18 أيلول وأُعلن في اليوم التالي، ويمتد لثلاث سنوات، ويشمل البيع والتوزيع والتجميع والإنتاج المحلي.وتضم الحزمة 100 ألف مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام من طراز "ميركوت"، تعمل بتقنية الرؤية المباشرة للمشغّل، وعشر مروحيات غير مأهولة من طراز "ألبين"، و25 مروحية صغيرة من طراز "دومرول"، و500 منظومة هجومية تكتيكية من طراز "ديلي"، و250 وحدة دعم ومراقبة ذاتية التشغيل من طراز "كورغان".وأوضحت الشركة أن "التوقيع جاء بعد استكمال اختبارات ميدانية وتقييمات للمستخدم النهائي وتدريبات على المحاكاة والتحكم بالطائرات، أعقبت اتفاقاً إطارياً أُعلن في أيار".ولم يحدد الإفصاح جدولاً تفصيلياً للتسليم أو نسبة التصنيع المحلي أو نطاق نقل التكنولوجيا، مكتفياً بتوقع بدء الإنتاج والتوريد في الفترة التالية للإعلان.