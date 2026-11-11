ترامب بشأن إيران: آمل ألا نضطر لتدمير المزيد فيها

أعرب الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن أمله ألا يضطر لتدمير المزيد في .​

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وقال في كلمة له، "نعمل على ضمان ألا تحصل وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم على سلاح نووي".

وأضاف "آمل ألا نضطر لتدمير المزيد في إيران فهناك الكثير من العمل المطلوب لإعادة بناء ما دمرناه".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أول أمس الاثنين، عن مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع إيران، معتبرا أن الحرب ضد إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية.