دوي انفجارين جنوبي اليمن

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأربعاء، بدوي انفجارين جنوبي .

وقالت تلك الوسائل، "دوي انفجارين في مدينة عدن جنوبي ".

وتشهد اليمن منذ سيطرة الحوثيين على في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.