"لإنهاء الحرب".. حديث عن لقاء فانس ورضائي وجهاً لوجه

ويبرز فانس كمفاوض رئيسي مع مؤخرا، في محاولة لإنهاء حرب ينظر إليها على أنها عبء على الحزب الجمهوري، الذي مني بخسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.وذكر مسؤولون أمريكيون وشرق أوسطيون أن الرئيس الأمريكي أبلغ كبار مساعديه في الأيام الأخيرة، أنه منفتح على استئناف فانس للمحادثات مع إيران وأنه كلفه بالتفاوض، مشيرين إلى أن المناقشات حول إرسال فانس للقاء مسؤولين إيرانيين مباشرة لا تزال في مراحلها الأولية.وفي أكتوبر الماضي، أرسل فانس رسالة إلى رضائي يطلب فيها عقد اجتماع، وبينما لم يحدد موعد بعد فإن البلدين يتواصلان عبر وسطاء وحلفاء لبحث الخطوات التالية.وسيكون عقد اجتماع مباشر بين نائب ومسؤولين أمنيين إيرانيين بارزين أمرا غير معتاد إن حدث، وسيظهر المدى الذي يرغب فانس في بلوغه في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.ونقلت "وول " عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن فانس اضطلع بدور أكثر نشاطا في الدبلوماسية مع إيران مؤخرا مقارنة بمبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين يتفاوضان أيضا لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا.وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد ترامب مذكرة التفاهم مع التي أبرمت في يونيو وساهم فانس في التفاوض بشأنها، وتساءل عما إذا كانت "خطأ مكلفا" وفقا لما ذكره مسؤولان، بحجة أنها منحت إيران وقتا حاسما لإعادة تنظيم صفوفها وجني عائدات النفط، قبل أن تفرض عليها حصارا بحريا صارما.لكن مسؤولا في نفى أن يكون ترامب قد تراجع عن موقفه بشأن مذكرة التفاهم، وقال إن المفاوضين عملوا بحسن نية، بينما امتنع متحدث باسم فانس عن التعليق.ومؤخرا صرح فانس علنا أن حرب إيران قادت إلى الأداء الكارثي للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال ترامب إنه يتفهم موقفه.إلا أن مسؤولين آخرين في الإدارة، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير الدفاع بيت هيغسيث، دافعوا عن قرار ترامب بشن الحرب، معتبرين إنه لم يكن أمامه خيار آخر لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.