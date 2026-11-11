الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"لإنهاء الحرب".. حديث عن لقاء فانس ورضائي وجهاً لوجه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581186-639300278878591722.png
"لإنهاء الحرب".. حديث عن لقاء فانس ورضائي وجهاً لوجه
دوليات
2026-11-11 | 16:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز عربية
222 شوهد
يدرس جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه مع أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
محسن رضائي
، حسبما أفاد مسؤولون صحيفة "
وول ستريت
جورنال" الأمريكية.
ويبرز فانس كمفاوض رئيسي مع
إيران
مؤخرا، في محاولة لإنهاء حرب ينظر إليها على أنها عبء على الحزب الجمهوري، الذي مني بخسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وذكر مسؤولون أمريكيون وشرق أوسطيون أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أبلغ كبار مساعديه في الأيام الأخيرة، أنه منفتح على استئناف فانس للمحادثات مع إيران وأنه كلفه بالتفاوض، مشيرين إلى أن المناقشات حول إرسال فانس للقاء مسؤولين إيرانيين مباشرة لا تزال في مراحلها الأولية.
وفي أكتوبر الماضي، أرسل فانس رسالة إلى رضائي يطلب فيها عقد اجتماع، وبينما لم يحدد موعد بعد فإن البلدين يتواصلان عبر وسطاء وحلفاء لبحث الخطوات التالية.
وسيكون عقد اجتماع مباشر بين نائب
ترامب
ومسؤولين أمنيين إيرانيين بارزين أمرا غير معتاد إن حدث، وسيظهر المدى الذي يرغب فانس في بلوغه في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.
ونقلت "وول
ستريت جورنال
" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن فانس اضطلع بدور أكثر نشاطا في الدبلوماسية مع إيران مؤخرا مقارنة بمبعوثي
واشنطن
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين يتفاوضان أيضا لإنهاء الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد ترامب مذكرة التفاهم مع
طهران
التي أبرمت في يونيو وساهم فانس في التفاوض بشأنها، وتساءل عما إذا كانت "خطأ مكلفا" وفقا لما ذكره مسؤولان، بحجة أنها منحت إيران وقتا حاسما لإعادة تنظيم صفوفها وجني عائدات النفط، قبل أن تفرض
الولايات المتحدة
عليها حصارا بحريا صارما.
لكن مسؤولا في
البيت الأبيض
نفى أن يكون ترامب قد تراجع عن موقفه بشأن مذكرة التفاهم، وقال إن المفاوضين عملوا بحسن نية، بينما امتنع متحدث باسم فانس عن التعليق.
ومؤخرا صرح فانس علنا أن حرب إيران قادت إلى الأداء الكارثي للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال ترامب إنه يتفهم موقفه.
إلا أن مسؤولين آخرين في الإدارة، بمن فيهم وزير الخارجية
ماركو روبيو
ووزير الدفاع بيت هيغسيث، دافعوا عن قرار ترامب بشن الحرب، معتبرين إنه لم يكن أمامه خيار آخر لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب يكشف عن "مفاوضات" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
15:43 | 2026-10-18
فانس يبعث برسالة إلى رضائي بتوجيه من ترامب
15:15 | 2026-10-28
طهران تتحدث عن "تغيير لهجة الأمريكيين" في رسالة فانس
13:01 | 2026-10-31
وزير الاتصالات: وجهنا بإلغاء حظر موقع "Archive"
11:21 | 2026-10-04
ايران
امريكا
المجلس الأعلى للأمن القومي
الولايات المتحدة
المجلس الأعلى
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ستريت جورنال
ماركو روبيو
جاريد كوشنر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل حادث الحارثية في بغداد
محليات
27.96%
04:05 | 2026-11-10
تفاصيل حادث الحارثية في بغداد
04:05 | 2026-11-10
الدولار يسجل أرقاما مرتفعة جديدة أمام الدينار
اقتصاد
27.04%
09:07 | 2026-11-11
الدولار يسجل أرقاما مرتفعة جديدة أمام الدينار
09:07 | 2026-11-11
الامطار تعود والحرارة تستعيد دورها بعد استراحة قصيرة
محليات
26.29%
01:41 | 2026-11-10
الامطار تعود والحرارة تستعيد دورها بعد استراحة قصيرة
01:41 | 2026-11-10
بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة
محليات
18.71%
11:30 | 2026-11-11
بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة
11:30 | 2026-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-11
نشرة أخبار السومرية
١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
Live Talk
الاستثمار وريادة الأعمال - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-11
Live Talk
الاستثمار وريادة الأعمال - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-11
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-11
نشرة أخبار السومرية
١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
Live Talk
الاستثمار وريادة الأعمال - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-11
Live Talk
الاستثمار وريادة الأعمال - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-11
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
اخترنا لك
إيران تهدد باستهداف أي قاعدة تشارك بـ"عدوان أمريكي" عليها
16:48 | 2026-11-11
الجيش الأمريكي يعلن مواصلة فرض الحصار البحري على إيران
15:30 | 2026-11-11
نعيم قاسم: نرفض نزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي
15:07 | 2026-11-11
دوي انفجارين جنوبي اليمن
14:10 | 2026-11-11
ترامب بشأن إيران: آمل ألا نضطر لتدمير المزيد فيها
13:18 | 2026-11-11
دول الأمن الجماعي تحذر من اقتراب "بنى عسكرية" من حدودها
13:07 | 2026-11-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.