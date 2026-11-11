الجيش الأمريكي يعلن مواصلة فرض الحصار البحري على إيران

وأفادت بأن نحو 4 آلاف سفينة عبرت المضيق بدعم أمريكي، وأن طرق العبور الرئيسية لا تزال خالية من الألغام البحرية، مضيفة أن 1.7 مليار برميل من النفط الخام نقلت تحت الحماية الأميركية منذ الصيف.

وفي إطار تنفيذ الحصار، ذكرت القيادة أن قواتها غيرت مسار نحو 150 سفينة وعطلت 5 سفن منذ يوليو، بسبب محاولتها خرق الحصار.



وقدرت القيادة قيمة النفط الخام الذي منع الحصار الإيراني من تصديره بأكثر من 30 مليار دولار.



وأوضحت أنها تتعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر لنقل أنظمة أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، فضلا عما وصفته بعائدات مالية غير مشروعة.