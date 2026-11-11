نعيم قاسم: نرفض نزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي

وقال قاسم، خلال كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إنه "لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحزب مستعد لمناقشة موضوع السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بالوصاية الخارجية.وطالب الدولة بتمكين الجيش من مواجهة ، ودعمه من الموازنة العامة بدلا من المساعدات الخارجية المشروطة، وشدد على ضرورة استمرار المقاومة واستعدادها للقتال عند الحاجة، معتبرا أن الأولوية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.وانتقد اتفاق الإطار بين وإسرائيل، معتبرا أنه منح الجانب الإسرائيلي كل ما يريده دون مقابل، ودعا الحكومة إلى التراجع عنه، وأشار إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 2024، والقرار الدولي 1701 واتفاق الهدنة باعتبارها مرجعيات قائمة.